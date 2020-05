Entella, Gennaro Volpe nuovo allenatore della Primavera

Sarà Gennaro Volpe l’allenatore della squadra Primavera nella prossima stagione. L’attuale tecnico dell’Under 17 e autentico punto di riferimento della società, prima da calciatore e ora da mister, avrà la responsabilità di guidare la formazione più importante del settore giovanile.

“Gennaro ha tutte le carte in regola – spiega il presidente Antonio Gozzi – per continuare quel processo di crescita dei nostri giovani, che devono compiere l’ultimo passo prima di salire nel calcio che conta. Volpe è uno di noi, lo stimiamo molto come allenatore e come persona, i ragazzi sono in ottime mani. Un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida”.

Anche Gennaro non nasconde la sua soddisfazione: “Sono entusiasta e felice per questa nuova importante opportunità che mi permette di continuare a crescere.

Desidero ringraziare la famiglia Gozzi e tutta la società per la fiducia che mi hanno costantemente dimostrato in tutto questo tempo. Ho sempre cercato e non smetterò mai di ripagare questa stima dando tutto me stesso e lavorando con il massimo impegno, mettendo al primo posto gli interessi dell’Entella.

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.