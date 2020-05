Spezia, la truppa di Italiano ha ripreso lavori collettivi

Le Aquile di Vincenzo Italiano sono tornate finalmente ad allenarsi unite sui terreni del “Comunale” di Follo, svolgendo la prima seduta collettiva dalla sospensione dell’attività in seguito al lockdown per il Covid-19.

Agli ordini del tecnico italo-tedesco, i bianchi, dopo esser stati sottoposti ai controlli di rito come da protocollo nazionale, hanno iniziato con un riscaldamento tecnico seguito da torelli per mettere alla prova la rapidità d’esecuzione di Nzola e compagni, concludendo poi con una serie di partitelle a tema su porzione di campo.

Il gruppo tornerà in campo domani mattina per una seduta a porte chiuse in vista del ritorno in campo.