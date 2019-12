Entella-Empoli 2-0, continua la marcia vincente dei liguri

Una grandissima Entella centra la terza vittoria consecutiva per 2 a 0. Al Comunale davanti a più di 2000 spettatori, i biancocelesti hanno giocato una delle migliori partite della stagione imponendosi nettamente contro una delle squadre più forti del campionato. Boscaglia deve fare a meno degli squalificati Eramo e Giuseppe De Luca e dell’acciaccato Marco sala e schiera il solito 4-3-1-2 con Crialese a sinistra, Paolucci, Settembrini e Toscano a centrocampo e Manuel De Luca e Morra in attacco

I chiavaresi partono subito molto forte dando immediatamente l’impressione di essere in giornata di grazia. L’undici di Boscaglia sfiora il vantaggio più volte con Pellizzer e De Luca. L’Empoli si limita a difendersi e cerca di fare male soltanto in qualche sporadica sortita offensiva affidata al talento di La Gumina e Mancuso. A sette minuti dall’intervallo l’Entella concretizza la supremazia territoriale e passa in vantaggio con il primo gol in campionato di Claudio Morra. La partita si accendee due minuti dopo, i biancocelesti gonfiano nuovamente la rete con Manuel De Luca. Vera e propria liberazione per l’attaccante scuola Torino al primo gol della sua carriera in serie B.

L’Empoli nella ripresa prova ad alzare il proprio baricentro, ma Pellizzer e compagni fanno buona guardia. Boscaglia inserisce De Santis, Currarino e Ardizzone al posto di Coppolaro, Toscano e Settembrini. Nel finale i biancocelesti gestiscono senza troppo affanno e dopo 5 minuti di recupero possono festeggiare un successo importantissimo. Terza affermazione consecutiva e morale alle stelle per una squadra che non vuole smettere di stupire.