Entella-Crotone, Boscaglia: Sconfitta che fa male

Non nasconde la sua amarezza mister Boscaglia per la sconfitta della sua Entella contro il Crotone.

“Il risultato di per sé non ci sta perchè abbiamo iniziato molto meglio di loro, abbiamo preso gol e nonostante il colpo subito abbiamo reagito creando due, tre palle gol nitide senza mai rischiare niente. Nel secondo tempo abbiamo fatto tanto, c’era un fallo da rigore clamoroso non fischiato dall’arbitro. Alla fine abbiamo dovuto fare qualche altro cambio per infortunio. Naturalmente quando subentra anche un po’ di stanchezza la loro qualità è venuta fuori. Abbiamo subito il 2-0 che è stata una mazzata incredibile per noi. Nonostante questo la squadra ha sempre avuto reazione, il 2-1 è stato fatto troppo tardi. Portiamo a casa una prestazione buona ma un risultato negativo. In questo momento sta andando così, dobbiamo prendere per buono quello che abbiamo fatto. Martedì c’è un’altra partita”.