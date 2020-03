Benevento-Spezia, ds Angelozzi: Pretendiamo rispetto

Dopo tredici risultati utili consecutivi lo Spezia cade sul campo della capolista Benevento, al termine di una gara comunque ben disputata dagli aquilotti, ma sul cui esito ha inevitabilmente influito la dubbia espuslione di Mora al 29′ del primo tempo. Al fischio finale, è il DG Guido Angelozzi a commentare la sfida del “Vigorito”: “Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che presenta una società molto solida, ma sul risultato ha pesato nettamente la direzione di gara del Sig. Volpi.

Mi spiace che la gara sia stata condizionata subito dopo trenta minuti da una scelta arbitrale sbagliata, perché l’espulsione di Mora è totalmente inesistente e i ragazzi si son ritrovati già nel primo tempo in inferiorità numerica, contro un’avversaria fortissima, che senza dubbio non necessitava affatto di favoritismi.

Il rammarico è tanto, perché si trattava di una gara disputata bene da entrambe le squadre, una sfida in cui si affrontavano due delle squadre più in forma del campionato e dunque ci si aspettava di assistere ad una partita emozionante, come infatti è stato per i primi trenta minuti. Purtroppo la direzione dell’arbitro ha condizionato nettamente a nostro sfavore la gara, ed è questo che assolutamente non posso accettare.

Lo Spezia chiede maggior rispetto, noi rappresentiamo una società importante e quando capitano queste scorrettezze finisce che la pazienza si esaurisca; ai ragazzi oggi non posso dire assolutamente nulla, la prestazione non è mancata e meritavamo di portare a casa punti. La cosa di cui più mi dispiaccio è che una gara così bella e prestigiosa sia stata fin da subito condizionata da una scelta del tutto discutibile da parte del direttore di gara.

Ripeto, io sono contentissimo della prestazione della mia squadra, ed è proprio per questo che ho deciso di venire a parlare soltanto io oggi, perché penso che, in questa circostanza inaccettabile, i ragazzi meritassero di essere tutelati dalla dirigenza”.