Entella, conclusa la prima settimana di lavori a Tavarone

Si è chiusa al Centro Sportivo di Tavarone la prima settimana di ritiro della nuova Entella di Mister Gennaro Volpe.

I biancocelesti hanno vissuto sette giorni molto intensi caratterizzati da due sedute di allenamento quotidiane nelle quali, il tecnico e il suo staff, hanno iniziato a plasmare la squadra. Forza, resistenza, lavoro atletico e prime partitelle, questo il programma dei primi allenamenti.

In settimana, inoltre, al gruppo si è aggregato anche l’ultimo acquisto Daniele Dessena. L’ex capitano del Cagliari si è subito calato alla perfezione nel gruppo e sta già lavorando a pieno regime con il resto dei compagni.

Domani mattina la squadra tornerà in campo per la consueta seduta di allenamento, mentre nel pomeriggio, alle ore 17.30, si svolgerà la prima sgambata contro l’Atletico Casarza, squadra che milita nel campionato di seconda categoria. La partita si giocherà a porte aperte con la possibilità di accedere all’impianto gratuitamente. Domenica, invece, la squadra avrà una giornata di riposo per poi riprendere da lunedì con doppie sedute in programma tutti i giorni.