Mercato, clamoroso: derby Genoa-Samp per Jovic del Real Madrid

Derby di mercato per Genoa e Samp alla ricerca di un colpo in attacco che possa fare davvero la differenza.

Le due società sono attualmente in dialogo con il Real per ottenere il cartellino di Jovic. O meglio, entrambe sono pronte a chiederlo in prestito per la prossima stagione.

Una pazza idea condivisa nel capoluogo ligure, visto che entrambi i club sono alla ricerca di un rinforzo pesante in attacco.

La Samp deve rimpiazzare Keita Balde, ritornato al Monaco per fine prestito.

Il Genoa invece ha bisogno di un attaccante nuovo di zecca dopo gli addii di Scamacca e Pandev (che potrebbe però rinnovare). La proposta è quella di prendere Jovic a titolo temporaneo, pagando soltanto una parte dell’esoso stipendio del serbo.

Il Real Madrid avrebbe aperto a questa possibilità, visto che non considera Jovic pronto e utile alla causa e sarebbe disposto a cederlo in prestito in un club di medio-basso rango, dove il classe ’97 giocherebbe con continuità. Il Genoa, sempre secondo la ‘rosea’, sarebbe al momento in vantaggio rispetto ai rivali cittadini.