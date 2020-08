Continua il recupero di fauna selvatica ferita, malata o in difficoltà da parte dei volontari della Protezione Animali savonese in tutta la provincia di Savona.

Ieri i volontari dell’Enpa Savona hanno soccorso in via Recoaro a Cairo Montenotte un dolce e spaventato pullo di assiolo, che sarà allevato fino all’autosufficienza e poi rimesso in libertà in una zona vicina al ritrovamento.