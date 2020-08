Grande attesa per l’ evento artistico Noli en plein air

SAVONA. 24 AGOS. Ritorna a Noli una vecchia tradizione rivierasca, quella della pittura estemporanea, cioè delle tele dipinte “en plein air”.

L’ appuntamento per gli appassionati (che sono un mondo davvero composito fatto di artisti dilettanti, di pittori più o meno titolati, collezionisti, amanti dell’arte, della pittura, del bello, giornalisti, galleristi e critici d’arte) è per sabato 29 agosto alle ore 10 a Noli. Ad organizzare l’evento è la galleria Question Mark di Milano.

Il soggetto che dovrà essere dipinto dai partecipanti è Noli, la stupenda Repubblica Marinara, la cittadina rivierasca con una storia molto importante e con degli straordinari scorci caratteristici.

“Noli en plein air- ci spiega il gallerista e talent scout Daniele Decia uno degli organizzatori- vuole valorizzare proprio la bellezza di questo luogo attraverso un metodo pittorico in voga soprattutto nel Sette-Ottocento europeo, fortemente impiegato in Francia dagli impressionisti e in Italia dai Macchiaioli ed anticipato dai pittori romantici inglesi”.

In effetti in Rivera questo tipo di appuntamenti per la pittura all’ aria aperta, fino agli anni Settanta del secolo scorso, erano una miriade, poi pian piano sono passati di moda, quasi scomparsi. Ora si vorrebbe rilanciarli.

“ Lavorare En plein air – aggiunge Armando D’Amaro, noto editor e critico d’arte- consiste nel dipingere la natura e il paesaggio all’aperto, per cogliere le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare o, come dicono alcuni artisti, per mettere su tela la vera essenza delle cose”.

L’evento si svolgerà all’interno del territorio comunale (il borgo e la passeggiata). Saranno individuate ed assegnate delle postazioni distanziate come da regolamento per il mantenimento delle misure di sicurezza anti-Covid.

Gli artisti coinvolti avranno a disposizione una tela da 50×70 centimetri, timbrata dall’organizzazione, ed avranno due giorni di tempo per riconsegnarla (il via sarà dato alle ore 10 di sabato, mentre la consegna è prevista per le ore 15 di domenica). I pennelli e i colori sono a carico dei partecipanti. In palio ci sono vari premi.

A decidere i vincitori saranno una giuria tecnica ed una popolare. Il giudizio popolare avverrà tramite i canali social: verrà creata una apposita pagina su Facebook dove saranno caricate le immagini delle opere in maniera tale da permettere la votazione con dei semplici “like”.

Il vincitore scelto dalla giuria tecnica avrà la possibilità di esporre per una settimana nella galleria Question Mark a Milano.

Per iscriversi occorre mandare una mail all’ indirizzo di posta elettronica qmdaniele@gmail.com.

CLAUDIO ALMANZI