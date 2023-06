Enel, black out a Bogliasco e Pieve Ligure per due giorni: forti disagi

Due guasti, che diventano presto tre, e che spengono le luci di mezza Bogliasco e Pieve Ligure Bassa con forti disagi per i residenti.

E’ successo per ben due giorni, mercoledì e ieri, con diversi problemi alla rete elettrica gestita da Enel, che non ha dato alcuna rassicurazione per una soluzione definitiva della situazione.

Il problema è stato costantemente monitorato dagli uffici comunali e l’intervento risulta ancora in corso.

Il problema nasce mercoledì quando, durante i lavori di riqualificazione dell’istituto scolastico di Via Mazzini, viene inavvertitamente tranciato un cavo elettrico.

Da qui il primo black out, che spegne i condizionatori e i frigoriferi in centinaia di alloggi. Una coppia, tra l’altro, è rimasta chiusa in un ascensore condominiale diventato come un forno.

Al lavoro una ditta esterna incaricata di ripristinare il danno, ma inutilmente. La mattina dopo i disagi sono ricominciati, soprattutto a causa di un guasto più importante prima a una e poi a due cabine di distribuzione Enel che servono una ampia fetta di territorio del Levante genovese.

La luce va via e poi torna, a singhiozzo, più volte nel corso della mattina. All’ora di pranzo sembra risolta, ma i tecnici Enel, contattati dal Comune di Bogliasco, hanno parlato di un problema più esteso alle cabine di distribuzione che coinvolgono il territorio a levante del paese e anche di parte del Comune di Pieve Ligure.

Solo nella serata di ieri, poco prima di cena, l’energia elettrica è finalmente ritornata a Bogliasco e a Pieve Ligure Bassa.