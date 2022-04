Empoli-Spezia 0-0, Thiago Motta: Contento per la nostra prestazione

Al termine della sfida pareggiata in casa dell’Empoli, è un soddisfatto mister Thiago Motta ad analizzare l’incontro del “Castellani” del suo Spezia.

“Parto con il parlare del nostro pubblico che è davvero incredibile, perchè durante tutta la stagione non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto, seguendoci ovunque e infondendoci forza anche nei momenti più complicati; insieme siamo arrivati fino a questo punto e insieme arriveremo fino alla fine, pensando sempre a fare un passo alla volta.

Oggi abbiamo fatto una buona gara, portando a casa un punto importante che ci permette di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Venezia e di mettere un altro tassello verso il nostro obiettivo.

Il lavoro quotidiano è la chiave di tutti i successi, i ragazzi lo hanno capito e si impegnano sempre al massimo, lo dimostra anche come hanno interpretato la gara di oggi, molto combattuta e con occasioni create da ambo le parti; sono contento per la prestazione dei miei ragazzi e per aver portato a casa un risultato positivo.

Agudelo ha interpretato una buona partita, tamponando molto bene un giocatore forte come Asllani che ha la capacità di variare spesso il gioco, senza però rinunciare ad attaccare, ma in generale tutti i ragazzi hanno interpretato bene il match, dandosi una mano in ogni frangente, senza mai risparmiarsi.

L’Empoli arrivava da una Serie B vinta e ha avuto la possibilità di iniziare la stagione, dando seguito alla scorsa, mentre noi abbiamo dovuto ricostruirci, affrontando tutte le vicissitudini note che sono capitate in estate, pertanto sono molto soddisfatto del percorso che i ragazzi hanno fatto, ma non solo per quanto fatto oggi, ma pensando proprio da dove siamo partiti.

Questo è un gruppo che ha dimostrato di voler migliorare e di sapersi mettere alla prova senza alcuna paura a prescindere dall’avversario e da lunedì penseremo alla difficile sfida contro l’Inter.

Cosa mi aspetto dalle prossime sei partite? Di migliorare ancora, sotto tutti i punti di vista: non dobbiamo accontentarci mai. Un calciatore deve essere sempre pronto a fare un passo in avanti e a lavorare per crescere.

Provedel? Abbiamo in rosa tre portieri fantastici, tutti lavorano bene e Ivan si sta meritando i vostri complimenti perchè è un ragazzo molto attivo nel gruppo, sia dentro che fuori dal campo, ed anche oggi ha interpretato un’ottima gara.

Inoltre vorrei spendere due parole anche per Giulio Maggiore, un ragazzo che fa un lavoro straordinario per la squadra e se non è ancora riuscito a segnare, la colpa è soltanto mia, perchè a lui chiedo molto in fase difensiva e sulle seconde palle, consegne che lo allontanano un po’ dalla zona gol, ma il nostro capitano non ha mai sollevato alcuna obiezione e al contrario è sempre stato molto propositivo: questo per un gruppo è fondamentale, perchè se un capitano si comporta così è un esempio per tutti gli altri”.