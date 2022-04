Empoli-Spezia 0-0, Maggiore: Punto importante per la stagione

Al termine del match con l’Empoli, è il capitano Giulio Maggiore ad aver parlato ai microfoni dei media.

“E’ un punto che vale tanto, perchè in questa fase della stagione muovere la classifica è fondamentale. E’ stata una gara molto equilibrata, avremmo forse potuto fare qualcosa in più in certi frangenti, ma siamo stati bravi a non rischiare troppo e a giocare una gara intelligente, portando a casa un risultato positivo.

Questo è un gruppo che mette in campo sempre il giusto atteggiamento e che non ha paura di sacrificarsi, è da tempo che lo stiamo dimostrando e in questo modo vogliamo ottenere la salvezza il prima possibile.

Provedel? Credo che il pareggio sia giusto, ma Ivan sta dimostrando di essere un grande portiere, sempre determinante e pronto ad aiutare la squadra.

I nostri tifosi ci infondono sempre grande forza ed entusiasmo, anche oggi erano più di mille e sanno sempre come sostenerci; noi vogliamo ripagarli sempre con le prestazioni e i risultati, perchè si meritano di gioire.

Ora ci attende l’Inter, una delle Top del campionato che sta lottando per aggiudicarsi il titolo, ma noi cercheremo di prepararla con la consueta attenzione, cercando di mettere in campo tutto quello che abbiamo e di divertirci: sarà una grande serata ed il “Picco” sarà protagonista.

La salvezza? Restiamo concentrati e continuiamo a dare il massimo per raggiungerla al più presto”.