Empoli-Genoa 2-2, il Grifone non sa più vincere

Il Genoa pareggia ad Empoli ma è un punto che soddisfa molto poco il Grifone.

La prima palla gol è del Genoa: ottimo pressing alto dei rossoblù che porta alla conclusione di Caicedo, ma il suo destro dal centro area termina a lato. Il centravanti genoano ci riprova un minuto dopo di sinistro da fuori area: tiro troppo debole per battere Vicario. La squadra di Ballardini spinge con insistenza e crea una buona occasione con Cambiaso: il suo destro dal limite è deviato in angolo dal portiere dei toscani. Dal corner Fiamozzi colpisce il pallone con il gomito largo, causando rigore dopo un consulto VAR: dagli 11 metri Criscito è glaciale aprendo il piatto mancino. La prima occasione per l’Empoli è sul sinistro di Bandinelli al 29′, bravo ad inserirsi su una palla sbagliata dalla difesa genoana: il suo tiro al volo è troppo alto.

Alla prima occasione da gol del secondo tempo, l’Empoli trova il pareggio: ottimo sviluppo sulla fascia destra sull’asse Pinamonti-Zurkowski che porta Di Francesco al tiro facile da distanza ravvicinata. Pochi minuti dopo, un cross a rientrare di Henderson rischia di beffare Sirigu: pallone che sfila sul fondo. La squadra di Andreazzoli domina e crea un’altra occasione con Tonelli su calcio piazzato, che però non è reattivo e manda il pallone sull’esterno della rete da buona posizione. Il gol del sorpasso arriva subito dopo grazie ad un bel gol dalla distanza di Zurkowski: progressione e sinistro imparabile per Sirigu. Il Genoa reagisce all’80’ con una bella conclusione dalla distanza di Melegoni, ma Vicario è molto attento e respinge. Il pareggio arriva 9 minuti dopo: palla filtrante per Bianchi che è molto bravo ad incrociare con il mancino mettendo il pallone all’angolo opposto.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi (dal 33′ st Ismajli), Tonelli, Viti, Marchizza (dal 14′ st Parisi); Haas (dal 14′ st Zurkowski), Stulac (dal 14′ st Ricci), Bandinelli (dal 1′ st Cutrone); Henderson; Pinamonti, Di Francesco. A disposizione: Ujkani, Furlan; Mancuso, Bajrami, La Mantia, Asllani, Luperto. Allenatore: Andreazzoli.

GENOA (4-5-1-1): Sirigu; Biraschi (dal 29′ st Ghiglione), Vasquez, Masiello; Cambiaso (dal 33′ st Melegoni), Sturaro (dal 23′ st Kallon), Badelj, Rovella (dal 23′ st Behrami), Criscito; Gadames (dal 29′ st Bianchi); Caicedo. A disposizione: Semper, Marchetti, Sabeli, Touré, Ekuban, Pandev, Buksa. Allenatore: Ballardini.

Reti: al 12′ pt Criscito (rigore), al 17′ st Di Francesco, al 26′ st Zurkowski, al 44′ st Bianchi

Ammonizioni: Rovella, Sturaro, Masiello, Vasquez

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa