Al Verdi, il 900 proletario di Giordano Bruschi, docufilm di Roffi e Schiaroli, mercoledì 10 novembre alle 20,30 a Sestri P.

Al Verdi, il 900 proletario di Giordano Bruschi, «Gli 80 giorni della San Giorgio nascono in quelle ore, in quelle strade di Sestri, nel teatro Verdi» per ricordare la lotta dei lavoratori della San Giorgio

Giordano Bruschi torna, 71 anni dopo, dove iniziò la sua attività sindacale: a Sestri Ponente quando nel 1950 organizzò, con la lotta dei lavoratori della San Giorgio, il primo grande esempio di autogestione operaia. 80 giorni che videro tutta Sestri Ponente mobilitata per sostenere 5000 lavoratori in lotta.

E fu proprio dal Teatro Verdi che iniziò la mobilitazione e dove Giordano, simbolicamente, torna dopo un lungo tour di proiezioni che lo hanno visto impegnato a partire da maggio, in giro per i municipi cittadini ma anche a Milano e Torino.

Durante la serata – organizzata da Anpi Ansaldo Energia – sarà l’artista sestrese Marco Rinaldi a presentare e moderare gli interventi.

Insieme a Giordano e agli autori interverranno con un saluto: Massimo Bisca, Presidente ANPI Genova, Gian Carlo Russo, Anpi Sestri Ponente, Gian Furfaro, Anpi Ansaldo Energia, Igor Magni, Segretario Generale Camera del Lavoro Genova, Stefano Bonazzi, Segretario Generale FIOM Genova, Nico Saguato, Genova Solidale, Logos, Mario Bianchi, presidente Municipio VI Medio Ponente.

«Gli 80 giorni della San Giorgio nascono in quelle ore, in quelle strade di Sestri, nel Teatro Verdi – racconta Giordano Bruschi rievocando quelle giornate – allora avevo 24 anni, ero tornato da poco a Genova dalla provincia di Torino. Davanti al Teatro Verdi organizzai l’assemblea e il comizio che poi venne tenuto da Antonio Negro, allora segretario della Camera del Lavoro di Sestri Ponente. Nel film ricordiamo anche quelle giornate che furono decisive per il mio impegno nel sindacato e per Genova industriale».

Il documentario vuole restituire, tramite il racconto diretto del protagonista (classe 1925), alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale.

Dalla partecipazione di Giordano alla Resistenza come staffetta partigiana ai moti dei 30 giugno 1960, dalla battaglia operaia per l’autogestione della San Giorgio del 1950, allo sciopero dei quaranta giorni organizzato dai marittimi nel 1959, fino alla sua attività come politico e sindacalista genovese.

L’urgenza del lavoro nasce dalla necessità di raccogliere il racconto di Giordano, uno degli ultimi testimoni di alcune fasi storiche tra le più significative di Genova nel Novecento e insignito lo scorso anno con il Grifo d’Oro – massima onorificenza assegnata alle personalità che hanno reso onore alla città di Genova.

Cuore del documentario è l’intervista a Giordano/Giotto realizzata all’interno dello stabilimento Ansaldo Energia di Genova mentre rievoca le tante battaglie per l’emancipazione dei lavoratori che lo hanno impegnato negli anni; fanno da contrappunto immagini realizzate oggi del protagonista che ritorna nei luoghi della memoria.

Completano il lavoro materiali dall’archivio personale di Giordano Bruschi e da fonti istituzionali come gli Archivi della Fondazione Ansaldo, della Camera del Lavoro Genova, della Cgil Nazionale Roma, di Anpi Genova e Liguria, Anpi Ansaldo Energia, Anpi Sestri Ponente, dell’Istituto Storico delle Resistenza della Liguria, dell’Istituto Gramsci di Roma, dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino, dell’Archivio storico della Camera dei Deputati, Archivio Storico Foto Omnia di Ugo Borsatti ora della Fondazione CR Trieste, dell’Archivio storico de Il Secolo XIX, Fratelli Frilli Editori e della Biblioteca Civica Berio di Genova.

Le proiezioni:

Il documentario ha debuttato a Genova alla Sala Sivori il 24 maggio 2021, insieme a Giordano Bruschi e agli autori, sono intervenuti associazioni e mondo del lavoro. Il tour è proseguito nei diversi municipi con altre otto proiezioni; poi a Sestri Levante e Milano il 30 ottobre. La prossima proiezione sarà il 27 novembre al Cral AMT in via Ruspoli.

Festival:

La premiere del documentario si è svolta in California al May Day Reel Work Film Festival di Santa Cruz venerdì 14 maggio, dove Giordano è intervenuto in streaming rispondendo, per quasi tre ore, alle domande del pubblico sulla Resistenza e sulle lotte dei lavoratori.

Il film è stata selezionato ed ha partecipato, inoltre, al Bellaria Film Festival di Rimini e al Job Films Days di Torino.

Il documentario sarà in distribuzione in italiano e inglese su Open DDB – Distribuzione Dal Basso, piattaforma per il cinema indipendente dal 10 novembre

Pagina Facebook: @GiottoDocufilm

Durata: 57 minuti

Realizzazione: febbraio – dicembre 2020

Il documentario è stato auto prodotto dagli autori con il prezioso aiuto di Pietro Alfano di Anpi Ansaldo Energia.

Con il contributo di Coop Liguria, CGIL Genova, Circolo Autorità Portuale CAP. Si ringrazia Ansaldo Energia per la location.

Gli autori

Ugo Roffi, film maker e Ludovica Schiaroli, giornalista, sono già autori del documentario “Il Canto del Gallo” sulla vita di Don Andrea Gallo edito da Chiarelettere nel 2012; “Giovanni Burlando’s Vision” short-docu pluripremiato (Festival di Portland e Toronto) sulla vita del decano della corse motociclistiche in salita nel 2015; nel 2018 hanno realizzato “DigaVox – testimonianze dalla Diga di Begato” sull’emergenza abitativa a Genova, Il filmato ha riaperto il dibattito e rimesso in discussione le politiche abitative, a distanza di meno di due anni dall’uscita del docufilm l’amministrazione è intervenuta per risanare il quartiere; disponibile su Distribuzioni Dal Basso.

L’evento è organizzato da Anpi Ansaldo Energia

Con il Patrocinio del Comune di Genova e Municipio VI Medio Ponente

Ingresso libero con Green Pass

Durante l’evento saranno rispettate le norme anti Covid_19

Per info:

Ludovica Schiaroli

3494558035