Emma e Alessandra Amoroso conquistano il Platino con “Pezzo di cuore” che sarà contenuto in “Best of ME”, in uscita venerdì 25 giugno.

Emma e Alessandra Amoroso conquistano il Platino con oltre 11 milioni di visualizzazioni.

Dopo il grande successo ottenuto in radio e in digitale, “Pezzo di Cuore”, oggi, lunedì 21 giugno, è stato certificato PLATINO.

(certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia)!

Con oltre 11 milioni di visualizzazioni, il video di “Pezzo di Cuore”, girato dai bendo, è disponibile online.

“Pezzo di Cuore” è uno dei brani che sarà contenuto in “Best of ME” (etichetta Polydor/Universal) in uscita venerdì 25 giugno (https://pld.lnk.to/BOME).

Il disco è stato anticipato in radio da “Che sogno incredibile”, una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito.

Il video del brano ha già superato il milione di visualizzazioni ed è visibile online.

Di seguito la TRACKLIST di “Best of ME”:

“Che Sogno Incredibile” (con Loredana Bertè), “Meravigliosa”, “Con le nuvole”, “Calore”, “Sarò libera”, “Non è l’inferno”, “Dimentico tutto”, “Resta ancora un po’”, “L’amore non mi basta”, “Cercavo amore”, “Trattengo il fiato”, “In ogni angolo di me”, “La mia città”, “Amami”, “Occhi profondi”, “Mi parli piano”, “Pezzo di cuore” (con Alessandra Amoroso), “Fortuna”, “Stupida allegria”, “Latina” e “Luci blu”.

I brani di “Best of ME” sono presentati live da Emma durante il “FORTUNA LIVE 2021”, tour partito ufficialmente dall’Arena di Verona il 6 e 7 giugno, che farà tappa a Milano il 23, 24 e 25 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).