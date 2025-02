Elezioni Generali Ecuador 2025: appello al voto per la comunità ecuadoriana

Il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova invita la comunità ecuadoriana residente in Liguria ed Emilia Romagna a partecipare alle Elezioni Generali dell’Ecuador, che si terranno domenica 9 febbraio 2025. L’evento elettorale, coordinato dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), permetterà ai cittadini ecuadoriani di scegliere i propri rappresentanti, sia a livello nazionale che internazionale.

In video l’appello del Console Generale dell’Ecuador a Genova Oscar Izquierdo per i cittadini ecuadoriani che abitano in Liguria e in Emilia Romagna.

Elezioni Generali Ecuador: chi si elegge e dove si vota a Genova

Durante queste elezioni, gli elettori saranno chiamati a votare per:

Il Binomio presidenziale (Presidente e Vicepresidente)

(Presidente e Vicepresidente) Parlamentari Nazionali

I Parlamentari per l’estero

I Parlamentari andini

A Genova, il seggio elettorale sarà allestito presso la Sala Chiamata del Porto, situata in Piazzale San Benigno. Gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 09:00 alle 19:00.

Elezioni Generali Ecuador: chi può votare?

Hanno diritto al voto i cittadini ecuadoriani dai 16 anni in su, a condizione che siano:



Registrati nelle liste elettorali

Abbiano effettuato il cambio di domicilio elettorale entro l’11 maggio 2024

Informazioni e contatti

Per eventuali domande sulle Elezioni Generali Ecuador 2025, il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova ha attivato il numero 351 5878314, con personale di supporto del Consiglio Nazionale Elettorale pronto a rispondere ai quesiti.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del CNE: www.cne.gob.ec

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Elecciones Generales Ecuador 2025: llamada al voto de la comunidad ecuatoriana

El Consulado General de Ecuador en Génova invita a la comunidad ecuatoriana residente en Liguria y Emilia Romagna a participar en las Elecciones Generales de Ecuador, que se celebrarán el domingo 9 de febrero de 2025. El evento electoral, coordinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), permitirá a los ciudadanos ecuatorianos elegir a sus representantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Quiénes son elegidos y dónde votar

Durante estas elecciones, los electores deberán votar por:

El Binomio Presidencial (Presidente y Vicepresidente) Los Parlamentarios Nacionales Los Parlamentarios para el Exterior Los Parlamentarios Andinos

En Génova, el colegio electoral se instalará en la Sala Callata del Porto, situada en Piazzale San Benigno. Los electores podrán acudir a los colegios electorales de 09:00 a 19:00 horas.

¿Quién puede votar?

Podrán votar los ciudadanos ecuatorianos mayores de 16 años, siempre que: Estén inscritos en el registro electoral Hayan cambiado de domicilio electoral hasta el 11 de mayo de 2024.

Información y contactos

Para cualquier consulta sobre las Elecciones Generales Ecuador 2025, el Consulado General de Ecuador en Génova ha activado el número 351 5878314, con personal de apoyo del Consejo Nacional Electoral dispuesto a atender las consultas.

Para más detalles, puede consultar la página oficial del CNE: www.cne.gob.ec

