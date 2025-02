Domenica 2 febbraio torna la Fiera di Sant’Agata

Quasi 600 banchi provenienti anche da fuori regione

Domenica 2 febbraio torna l’attesissima Fiera di Sant’Agata nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. Questo evento storico-religioso, legato alla santa venerata nell’omonima chiesa, rappresenta un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori grazie alla sua ricca offerta commerciale e alla varietà merceologica.

Un evento di rilievo per Genova e la Liguria

La Fiera di Sant’Agata si distingue per la sua lunga tradizione e per la grande affluenza di pubblico. L’evento richiama espositori da tutta Italia, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare prodotti che spaziano dal cibo all’abbigliamento, dagli articoli per la casa a quelli per il giardinaggio.

Dal 2018, l’Amministrazione comunale ha introdotto una nuova distribuzione degli spazi, coinvolgendo anche Corso Sardegna, una scelta che ha riscosso il favore di visitatori e commercianti.

Percorso della Fiera di Sant’Agata 2025

L’evento vedrà la partecipazione di quasi 600 banchi, dislocati lungo le seguenti vie: Corso Sardegna, Via Giacometti, Via Don Orione, Via Casoni, Piazza Terralba, Via Torti, Via Novaro, Piazza Martinez, Piazza Giusti, Piazza Manzoni e Corso Galilei, dove saranno presenti produttori locali del comparto florovivaistico e agricolo.

Fiera di Sant’Agata 2025: il Centro di Coordinamento Operativo

Per migliorare l’organizzazione della fiera, l’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, ha annunciato l’istituzione di un Centro di Coordinamento Operativo, attivo dalle 7:00 alle 20:00. Questo hub riunirà i principali enti coinvolti, tra cui: Comune di Genova; Protezione Civile; Vigili del Fuoco; Soccorso Sanitario; Forze dell’ordine e Amiu.

Il centro, situato nella sede comunale di Piazza Manzoni, sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 per fornire informazioni sulla fiera. Questa iniziativa punta a rendere l’esperienza dei visitatori ancora più sicura e organizzata, migliorando la gestione dell’evento.

Modifiche alla viabilità per la Fiera di Sant’Agata

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, sono previste modifiche alla viabilità nei giorni 2 e 3 febbraio. Si consiglia ai cittadini di consultare gli aggiornamenti ufficiali per evitare disagi alla circolazione.

La Fiera di Sant’Agata 2025 si conferma come il più grande evento fieristico di Genova, un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella tradizione e scoprire le eccellenze del commercio locale e nazionale.

–Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta in Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra il fornice Ferroviario e piazza Giusti per istituzione capolinea provvisorio A.M.T. e zona per sosta mezzi di soccorso VV.FF. e Ambulanze con soppressione della pista ciclabile e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata; tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione; Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato; via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 02:00 del giorno 02/02/2025); via de Paoli tutta; via Michele Novaro, tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli; piazza Giovanni Martinez tutta; • via Filippo Casoni tutta; • piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente; via Giovanni Torti, tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Abero D’Oro; via Tomaso Pendola tutta; via Paggi tutta; via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale; via Vittoria Giorni tutta; corso Galileo Galilei tutta; piazza Manzoni nella parte lato mare; via Luca Cambiaso, tutta ad eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

– Istituzione del divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via San Fruttuoso e via Torti; via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo resa Villa Migone e Villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso da Villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro (compresa); Passo Resa di Villa Migone tutta; via G.B. D’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via Repetto; via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

-In Via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero D’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito, si dovrà occultare segnaletica divieto di circolazione in Villa Migone; il divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero D’Oro.

-In via dell’Albero D’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

-In via Petrusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese

-In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni: istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez; per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa;

-In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli; in via Torti nel tratto discendente dopo l’intersezione con via Donghi è interdetta la circolazione dei veicoli con previsione obbligo di svolta a destra in via Donghi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube