Matt Bellino e il suo romanzo d’esordio “Racconti di un povero diavolo”. Fra viaggi interiori e soprannaturale è una riflessione sulle scelte della vita.

Matt Bellino e il suo romanzo d’esordio: una narrazione ironica e profonda dell’esistenza

“Racconti di un povero diavolo” di Matt Bellino (SBS Edizioni) è un’opera che, con tocco ironico e profondo, indaga i paradossi e le ambiguità della vita. Selezionato per Casa Sanremo Writers 2025 , il libro ci presenta una serie di racconti in cui si alternano personaggi e situazioni tragicomiche, capaci di far riflettere il lettore sui dilemmi morali e le fragilità della natura umana.

Bellino, attraverso un protagonista disincantato e spesso pungente, esplora le sfumature dell’animo umano, dalle sue debolezze alle sue inaspettate virtù, rendendo ogni racconto una finestra sulla condizione umana.

Con una scrittura incisiva e uno stile narrativo che mescola il realismo con l’assurdo, Racconti di un povero diavolo porta il lettore a sorridere e, contemporaneamente, a riflettere.

I racconti affrontano temi complessi come la solitudine, l’amore, la morte e la redenzione, ma lo fanno con una leggerezza che rende accessibili anche gli argomenti più profondi.

L’abilità di Bellino sta nel tratteggiare i suoi personaggi con autenticità, dando vita a individui comunità che, attraverso le proprie storie, parlano di ognuno di noi.

SBS Edizioni, con questo volume, conferma il talento emergente di Matt Bellino, capace di affascinare il lettore e di spingerlo a esplorare i confini tra il tragico e il comico.

La selezione per Casa Sanremo Writers 2025 conferma il valore di quest’opera, che si pone come un’occasione per comprendere meglio le piccole grandi sfide della vita.

“Racconti di un povero diavolo” lo trovi —-> QUI

Matt Bellino

Nato a Padova nel 1982, dove tutt’ora vive con alterne fortune. Dopo aver ottenuto un Diploma di Maturità Classica, ha provato vari corsi di Laurea, senza mai trovare un valido motivo per completarli. Al momento, si guadagna da vivere con un lavoro manuale, pensa molto (forse troppo) alle storie che ha in testa, e coltiva quando può le sue passioni: il cinema e la letteratura.