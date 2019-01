Elezioni europee si avvicinano, consigliere regionale Muzio: sosterrò Lara Comi

Questa mattina Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo del Partito popolare europeo, ha incontrato presso gli uffici della Regione Liguria di via Fieschi Claudio Muzio, consigliere di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza.

La riunione è stata l’occasione per uno scambio di vedute sull’attuale quadro politico e per fare il punto della situazione in vista delle prossime scadenze elettorali.

“In questo freddo clima invernale – ha dichiarato Muzio – la visita dell’onorevole Lara Comi è stata per me una di quelle graditissime sorprese che scaldano il cuore. Ho sempre trovato Lara presente rispetto alle sollecitazioni e alle istanze del nostro territorio che avessero valenza europea e che ho sottoposto alla sua attenzione.

In ogni occasione, la nostra eurodeputata si è impegnata con caparbietà e determinazione per risolvere i problemi, dimostrando che esiste un modo di stare in Europa equilibrato e ragionevole, capace da un lato di valorizzare le opportunità che l’Unione Europea offre, dall’altro di lavorare affinché siano superate le criticità che spesso fanno percepire le istituzioni europee come lontane dalla vita concreta dei cittadini e dei popoli.

In questo senso posso dire che l’impegno di Lara Comi ha il merito di far sentire l’Europa più vicina. A lei tutto il mio sostegno in vista delle prossime elezioni europee”.