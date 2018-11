Sfide non facili per le genovesi nel prossimo turno di serie A: una giornata che testerà dunque il reale valore di Genoa e Samp e le ambizioni per questo campionato.

Il Grifone scenderà in campo contro la lanciatissima Inter di Spalletti: i ragazzi di Juric non riescono a vincere da quando il croato è tornato a Genova e, complice il buon momento nero azzurro, i favori del pronostico propendono per il Biscione.

La Samp di Marco Giampaolo invece torna tra le mura amiche dove ospiterà domenica pomeriggio il Torino degli ex Mazzarri e Zaza.

Una partita insidiosa dove i blucerchiati partono leggermente favoriti per il fattore campo: i granata però non sono assolutamente da sottovalutare visto l’attacco atomico su cui possono contare.

fc