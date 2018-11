Pallavolo, Spezia Autorev al completo contro S. Sabina

Salvo sorprese all’ultimo momento, Spezia Volley Autorev al completo sabato 3/11 (ore 18) al Palamariotti spezzino, avversario l’ Acli Santa Sabina di Genova per la 3.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo: arbitrano Redi Shuli e Monica Zampini.

Nel frattempo s’è appreso che la partita “saltata” a causa dell’allerta lo scorso weekend, a Lavagna contro l’Admo, sarà recuperata mercoledì 14/11 Novembre…a proposito coach Marco Damiani assicura che lo “stop” del passato fine settimana non ha alterato il lavoro per quanto egli personalmente detesti in generale i rinvii. Non si sa ancora nulla invece delle date dei prossimi impegni sul fronte Coppa Liguria.

Per la cronaca l’ Acli S. Sabina è quarto subito dietro al trio di testa, comunque ecco l’attuale classifica, premesso appunto che l’ Autorev e l’ Admo hanno una gara in meno; Tigullio Project S. Margherita, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, Volley Volare Ge punti 6, Acli S. Sabina Ge 5, Autorev Sp, Admo Lavagna, Grafiche Amadeo San Remo e Cffs Cogoleto 3, Lunezia Volley, Vgp Genova, Albenga 1, Virtus Sestri Ponente, Gabbiano Andora, Maurina Strescino Imperia 0.