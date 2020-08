Eccellenza, ecco le 20 squadre partecipanti al campionato 2020-21

Il Comunicato Federale dell’8 agosto è stato chiaro: saranno queste le 20 squadre che parteciperanno al Campionato di Eccellenza 2020-21.

Nel testo si legge che “Sono stati ratificati i punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020 e le iscrizioni al campionato di competenza delle Società richiedenti, e quindi determinato l’organico”.

Queste le squadre partecipanti, che ricordiamo saranno divise nella prima fase in due gironi da 10: Alassio, Albenga, Baiardo, Athletic Albaro (già Athletic Club Liberi), Busalla, Cadimare, Cairese, Campomorone Sant’Olcese, Canaletto Sepor (ripescato), Sestrese, Fezzanese, Finale, Genova Calcio, Ligorna, Ospedaletti, Pietra Ligure, RapalloRivarolese, Rivasamba, Vado, Varazze Don Bosco (ripescato).

Come si vede, c’è ancora il Vado, che sarà ammesso alla serie D nella riunione federale di fine mese, con la conseguente risalita in Eccellenza di una società di Promozione.

Ricordiamo, come già spiegato in un precedente articolo, che Il Campionato verrà articolato in due gironi da 10 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio domenica 27 settembre. Le prime cinque classificate di ciascun girone disputeranno una fase di play off (girone unico con gare di sola andata) che definirà la Società vincente il Campionato e la seconda classificata che parteciperà agli spareggi nazionali. Le Società classificate dal sesto al decimo posto di ciascun girone disputeranno una fase di play out (girone unico con gare di sola andata) che definirà le retrocessioni al Campionato di Promozione 2021/2022.

Insomma, una formula molto vicina a quanto già sta accadendo da qualche anno nel Basket e nella Pallanuoto.

Franco Ricciardi