Colpo grosso della Sestrese, l’ex Arbitro Daniele Sonetti entra in società

Colpo grosso della Sestrese a livello tecnico-dirigenziale.

La società del presidente Sciortino si è assicurata le prestazioni dell’ex arbitro con trascorsi in serie D Daniele Sonetti, che ricoprirà il ruolo di Addetto all’Arbitro della Prima Squadra, che parteciperà al Campionato di Eccellenza 2020-21.

Sonetti, 29 anni, di professione avvocato, ha appena chiuso la carriera arbitrale, contando una settantina di gare dirette in serie D e diverse centinaia di Eccellenza e Promozione.

“L’importanza dell’ingresso in società di una figura così qualificata – ha spiegato il Presidente Sciortino sul sito del club verdestellato – va oltre il ruolo di Addetto all’Arbitro: siano convinti possa rappresentare un valore aggiunto per tutta la nostra società, mettendo a disposizione la sua grande esperienza verso tutti i nostri tesserati, allenatori, dirigenti e giocatori anche delle giovanili”.

Dal canto suo Sonetti ha spiegato che “Il percorso nell’AIA è stato per me una esperienza molto formativa a livello caratteriale, che mi ha permesso di conoscere un lato diverso del calcio, lasciandomi un bel bagaglio culturale; questo però è ormai il passato. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in una società importante come la Sestrese, che non è soltanto una storica Società ma è il simbolo di uno dei quartieri più iportanti di Genova”.

Da parte nostra possiamo affermare che si tratta senza ombra di dubbio la terza forza calcistica cittadina, sia come blasone sia per il seguito di pubblico.

Buon lavoro Sonetti!

Franco Ricciardi