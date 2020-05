È nato il comitato Amici Villetta Di Negro per farla diventare un sito FAI

È nato il comitato Amici di Villetta Di Negro, per sostenere la candidatura del parco genovese durante la campagna FAI “I luoghi del cuore”.

“Amici di Villetta Di Negro – hanno spiegato – è un comitato spontaneo cittadino che nasce dalla voglia di tre ragazze genovesi, appassionate e attive nel mondo dell’arte e della cultura, di valorizzare e tutelare uno dei parchi pubblici più belli della città.

La prima azione del comitato è stata l’inserimento di Villetta Di Negro nel censimento ‘I Luoghi del Cuore’ del Fai – Fondo Ambiente Italiano e si muove ora con l’obiettivo principale di raccogliere i voti necessari per far classificare Villetta Di Negro come uno dei “luoghi del cuore” degli italiani.

Villetta non è solo un parco, ma una parte straordinaria della storia di Genova. Lo si intravede passando per Piazza Corvetto, spuntare dietro alla statua di Giuseppa Mazzini e lo si riconosce per la sua maestosa e insolita cascata, ma la Villetta non è solo questo.

Si tratta di un luogo da scoprire e riscoprire, che custodisce il ricordo dei grandi cambiamenti della città. La sua posizione sopraelevata, che regala magnifici scorci panoramici, è dovuta alla originaria funzione difensiva dell’area, dove sorgevano le mura di cinta cinquecentesche, mentre alberi, piante e fiori derivano dal suo originario uso come orto botanico dell’Università di Genova.

Il parco deve il suo nome al Marchese Gian Carlo Di Negro che nel XIX secolo qui costruì la sua Villetta e ne fece luogo di ricevimenti, d’arte e di cultura, un gioiello della Genova dell’epoca, meta ambita di letterati, pensatori, artisti: a quel tempo risalgono le erme dei genovesi illustri che affiancano i sentieri nel parco, volute proprio dal marchese.

La cascata artificiale e le grotte furono invece realizzate dal Comune, che dopo la morte del marchese acquistò il sito e lo destinò a parco pubblico.

Durante la Seconda guerra mondiale, i bombardamenti navali su Genova colpirono e distrussero la Villetta, sui cui resti fu poi costruito l’attuale Museo d’Arte Orientale ‘Edoardo Chiossone’, museo civico che conserva una delle più preziose collezioni d’arte giapponese d’Europa.

Villetta Di Negro è un concentrato straordinario di storia, arte, cultura, natura: una grande risorsa per i cittadini genovesi, che lo vivono come parco pubblico, ma anche un luogo magico per i visitatori e i turisti che raggiungono il Museo Chiossone e i punti panoramici sulla città.

Per questo nasce il Comitato Amici di Villetta Di Negro: per riunire tutti coloro che vivono il parco quotidianamente, ma anche coloro che lo hanno visitato e se ne sono innamorati, e vorrebbero vederlo migliorato, tutelato, valorizzato. Chiamiamo dunque all’azione tutti coloro che qui hanno passato momenti piacevoli e vissuto bei ricordi: tutti coloro che lo ritengono “un luogo del cuore”!

L’azione richiesta è semplice ma potrebbe avere un grande risultato: votare Parco Villetta Di Negro come Luogo del Cuore sul sito del FAI – Fondo Ambiente Italiano!

I ‘Luoghi del Cuore’ è una delle grandi campagne nazionali del FAI, che si articola su un ciclo biennale: negli anni pari viene lanciato un censimento dedicato al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano. Da maggio a novembre, chiunque può votare e far votare i luoghi che ama e che vorrebbe proteggere, valorizzare, far conoscere. Dopo ogni censimento, viene aperto il Bando Luoghi del Cuore, al quale possono candidare un progetto tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti.

Il primo obiettivo del Comitato è quindi raccogliere più di 2000 voti e poter così in futuro presentare un progetto di valorizzazione e tutela sostenuto dal FAI.

Per raggiungere questo obiettivo il Comitato può fare affidamento sul sostegno e l’aiuto della Delegazione FAI Genova e del Gruppo FAI Giovani Genova, che già ad ottobre 2019 aveva dedicato le Giornate FAI d’Autunno alla valorizzazione del Parco di Villetta Di Negro e del Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”.

La raccolta dei voti si svolge, in questa prima fase solamente on-line: chiunque può accedere al sito del FAI e votare Villetta Di Negro come proprio luogo del cuore. In seguito anche attraverso raccolta firme su materiale cartaceo”.

Il Comitato è attivo sui social Facebook e Instagram per promuovere la raccolta voti, riunire tutti coloro che volessero fare qualcosa per aiutare in questo progetto.

Link per votare Parco Villetta Di Negro:

Fondo Fai Ambiente il link alla votazione

Facebook: https://www.facebook.com/comitatoamicivillettadinegro/

Instagram: https://www.instagram.com/comitato_villetta_di_negro/?hl=it