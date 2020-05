Donazione degli ex studenti del Liceo Classico Mazzini a Simeu Liguria

La solidarietà può contagiare e coinvolgere anche persone che non si vedono da decenni.

E’ il caso della Associazione Alumni, che raggruppa gli ex studenti del Liceo Classico G. Mazzini, che per l’emergenza coronavirus hanno dovuto rinunciare alla propria festa annuale, ma che non hanno rinunciato a sostenere iniziative a sostegno di chi è in prima linea per tentare di gestire al meglio questo difficile momento sanitario.

L’Associazione Alumni ha, infatti, effettuato una generosa donazione in favore di Simeu Liguria, Società Italiana Medicina di Emergenza–Urgenza, che riunisce Medici e Infermieri che operano nel delicato settore della emergenza-urgenza, da destinarsi ad attività di formazione su tecniche di ventilazione non invasiva.

Ciò è coinciso con il rinnovo dei vertici di Simeu Liguria, che ha visto eletta a nuovo Presidente la Dottoressa Daniela Pierluigi, responsabile della Struttura OBI-Degenza Breve presso Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza dell’E.O. Duchessa di Galliera.

La Dottoressa Daniela Pierluigi ha ovviamente plaudito a questa iniziativa di Alumni che, ha sottolineato, permetterà a Simeu Liguria di essere ancora più presente e più efficace nella formazione di Medici e Infermieri su un tema strategico, in questo momento di emergenza.