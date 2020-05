E’ morto Gian Battista Odone ex Genoa e Sestri Levante

Sestri Levante. E’ morto, all età di 91 anni, Gian Battista Odone, ex giocatore di Genoa, Novara, Pro Patria e Treviso e bandiera del Sestri Levante.

Odone, classe 1928 era nato a Genova, militò come centrocampista nel Grifone in serie A e in serie B dal ’46 al ’49 per poi passare una stagione al Novara e rientrare fino al ’53 nel Grifone. Poi passò alla Pro Patria e al Treviso e dal ’55 al ’58 militò nell’ A.C. Marzotto in Serie B.

Chiuse la sua carriera tra Rapallo e Sestri Levante.

Proprio dei corsari divenne il punto di riferimento.

Nel 1964 subì un grave infortunio e smise di giocare, diventando allenatore dei Corsari.