E’ morta la cantante ed attrice Milva, aveva 81 anni

Ieri a Milano è deceduta la cantante ed attrice di teatro Milva, aveva 81 anni ed era malata da tempo. Maria Ilvia Biolcati, questo il suo nome completo, viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia Martina, critica d’arte.

Da tanti è stata definita la “Pantera di Goro”, il paese dove era nata il 17 luglio del 1939, in provincia di Ferrara, entrando a far parte parte del quartetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la Tigre di Cremona, Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio e Orietta Berti, l’Usignolo di Cavriago.

Per altri, è stata l’attrice lanciata da Strehler, nell’universo del teatro impegnato di Weiss; per altri ancora la partner di Piazzolla in alcune indimenticabili serate di Tango, o come, prima donna di musical con Gino Bramieri in Angeli in bandiera di Garinei e Giovannini, 1969.

Milva a Sanremo canta “Canzone” (1968)

Milva è stata popolare sia in Italia come all’estero, trionfando su tantissimi palcoscenici oltre che in Italia, in Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sudamerica.

Nella sua oltre cinquantennale carriera, è riuscita a registrare un grande numero di brani e vendendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo ed è l’artista italiana con il maggior numero di album realizzati, ben 173 tra album in studio, album live e raccolte.

La sua voce da contralto era capace di sonorità estremamente particolari.

Per il colore dei suoi capelli è anche nota come La Rossa da qui il titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Jannacci nel 1980.