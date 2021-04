Domani la Rapidissima tra Borgio Verezzi a Pietra Ligure

BORGIO VEREZZI- Grande attesa fra gli appassionati della corsa per la prima edizione della “Rapidissima 10K” in programma domani tra Pietra Ligure e a Borgio Verezzi.

La gara podistica di 10 chilometri, misurata e certificata dalla Fidal, si snoderà fra il Viale della Repubblica a Pietra Ligure e Via IV Novembre a Borgio Verezzi vedrà al via 400 atleti provenienti da tutta Italia.

“La gara – spiegano gli organizzatori- rientra nel calendario nazionale di gare che si impone come uno degli eventi podisti di rilancio per tutto il territorio. La manifestazione sportiva ha portato di nuovo negli alberghi e nelle aree camping aperte in questo periodo presenze turistiche decretando di fatto una vera ripartenza per la ricettività del territorio”.

Ad organizzare la gara è l’ ASD RunRivieraRun con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

“Voglio ringraziare- dice Luciano Costa, il Presidente dell’Associazione RunRivieraRun- i due sindaci di Pietra Ligure e Borgio Verezzi: Luigi De Vincenzi e Renato Dacquino. A loro va il plauso per la lungimiranza e la voglia di fare che, in un periodo come questo, sono davvero di slancio per un territorio che tanto ha patito a causa della pandemia”.

Gli organizzatori sperano che la gara possa diventare un classico appuntamento per il mondo podistico del Nord Italia.

“In un momento così particolare e difficile – commentano il sindaco di Pietra Luigi De Vincenzi e quello di Borgio Renato Dacquino- anche per gli eventi sportivi, fortemente limitati un po’ ovunque, Pietra Ligure e Borgio Verezzi sono felici di ospitare la prima edizione della gara podistica La Rapidissima 10K. Oltre quattrocento partecipanti sono un gran bel risultato e testimoniano la grande aspettativa e la grande voglia di rimettersi in moto del nostro territorio e delle nostre due cittadine”.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor Cristiano Carosi Automotive Consulting dal 1986, Fondocasa, Giovannacci Caffè, Weleda, Noberasco, Ultimate, Supermercati La Convenienza di Pietra Ligure, Bagni Borgio Verezzi e San Pietro Lab Cosmetics e per la collaborazione l’Associazione Pietra Levante, AIL Genova, Auser Pietra Ligure, Pietra Soccorso, la Croce Bianca di Borgio Verezzi, le Polizie Municipali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e gli Angels RunRivieraRun, Caffè Vittoria, Oggetti e Confetti e Non solo Frutta di Pietra Ligure. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi che andranno a beneficio dell’Auser di Pietra Ligure, per attività di volontariato.

CLAUDIO ALMANZI