Autotrasporto: MeF sblocca tributi e deduzioni forfettarie

Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori. La dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolate per il 2018 è stata aumentata. Gli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa,

autotrasporto merci per conto di terzi, passa dai 38 euro precedentemente previsti, a 51 euro per a deduzione forfetaria di spese non documentate del periodo d’imposta 2018 per un importo del 35%.

La deduzione è valida, anche, per i trasporti effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

«Riconosco, con grande soddisfazione, la conferma dell’agevolazione e di aver mantenuto la promessa fatta agli imprenditori ̶ dichiara Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti ̶ al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso dell’Assemblea nazionale di Confartigianato Trasporti dello scorso mese di settembre.

Riconosco anche il merito, al viceministro Edoardo Rixi, di avere mantenuta ferma la volontà di aiutare le imprese artigiane nonostante le pressioni contrarie da diverse parti avanzate. La Confartigianato Trasporti di fronte agli impegni presi e alla serietà dimostrata nel perseguirli non può che ringraziare il ministro ed il viceministro – certa – che tale atteggiamento responsabile e consapevole porterà altri buoni risultati per la categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi». ABov