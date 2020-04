E a Napoli il 25 aprile centri sociali in piazza: reddito e tamponi per tutti

Altro che divieto di assembramenti e manifestazioni.

“Reddito di quarantena, mascherine e tamponi per tutti. Siamo l’altoparlante delle rivendicazioni della città, siamo l’unico palazzo sempre aperto, siamo con il popolo e per il popolo” ha dichiarato oggi il sindaco di Napoli, l’ex magistrato Luigi de Magistris, in apertura delle celebrazioni del 25 aprile.

C’è quindi stata la manifestazione degli attivisti dei centri sociali e di aderenti al gruppo di disoccupati ‘7 novembre’ davanti alla sede del Comune.

Sono seguite tensioni con le Forze dell’ordine e proteste come ai tempi precedenti all’emergenza coronavirus.

Inoltre, è stato esposto uno striscione con la scritta ‘Salario, reddito e tamponi per tutti. Stop ad affitti e bollette’.

Alla fine sono dovuti intervenire anche gli agenti del Reparto Mobile della Polizia che hanno disperso i manifestanti.

Diversi attivisti sono stati identificati, ma soltanto due sono stati condotti in Questura.

Non tutti i giovani dei centri sociali hanno lasciato la piazza e in molti hanno continuato a intonare “Bella ciao”.

Sono scattate denunce per manifestazione non autorizzata e sanzioni per violazione del decreto Conte sull’emergenza coronavirus. (Video di Ala News)