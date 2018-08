Due turiste di Bresso ricoverate al San Paolo per legionella

Due turiste di Bresso in vacanza nella Riviera di Ponente sono state ricoverate all’ospedale San Paolo di Savona per legionella.

Proprio a Bresso, comune del milanese, si sono registrati recentemente ben 46 casi diversi casi di contagio, tre dei quali mortali.

La legionellosi èuna malattia infettiva che colpisce l’apparato respiratorio, causata principalmente dal batterio Legionella pneumophila.

Le legionelle, che esistono in una cinquantina di specie batteriche diverse, si annidano nell’acqua e sono trasmesse attraverso l’acqua nebulizzata, per inalazione.

La malattia non si trasmette da uomo a uomo, né bevendo o usando acqua per cucinare. Può diffondersi invece per via aerea, attraverso filtri vecchi e non puliti dell’aria condizionata.