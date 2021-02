Due cuori a metà, nuovo singolo di Dandy Turner

Dandy Turner ha annunciato sui social, la pubblicazione del video ufficiale che vedrà due special guest internazionali

Il brano sta riscuotendo un notevole successo, entrando nella playlist di Spotify Generazione Z e registrando diversi video su TikTok realizzati sulle sue note.

L’artista romano ha anche annunciato oggi sui propri canali social la pubblicazione tra pochi giorni del video ufficiale, che vedrà due special guest internazionali.

«Se me lo avessero detto anche solo un anno fa non ci avrei mai creduto – ha dichiarato Dandy Turner – Nel mio nuovo video…due attori internazionali conosciuti ovunque in tutto il mondo. Assurdo, secondo voi chi sono?».

“Cuori a metà” è il primo singolo di Dandy Turner per Visory Records, con la quale sta iniziando un percorso che lo porterà alla pubblicazione del suo primo album ufficiale. Il brano, prodotto da Mark Twain, è caratterizzato dalle tonalità sad pop tipiche di Dandy Turner e racconta di una vecchia storia d’amore finita male. Tutte le strofe giocano su ricordi agrodolci, rimorsi e speranze vane, accompagnate da melodia che crea un mix perfetto di suoni ed emozioni.

Dandy Turner è un artista romano che ha superato più volte il milione di streaming con i suoi brani, raggiungendo il Disco d’oro per il singolo “Sei bella come Roma”.Altre hit che lo hanno portato alla ribalta discografica e social sono “Troppi Sguardi”, “#Amor”, “Neverland” e “Polaroid”. Grazie a questi successi, Dandy Turner ha collaborato anche con artisti di fama nazionale come Biondo e Gionny Scandal.