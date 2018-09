Due colombe pavoncelle domestiche trovate in una piazza di Cairo Montenotte

Due bianchissime colombe pavoncelle, assolutamente domestiche ed indifese, sono state trovate in una piazza di Cairo Montenotte da un passante, che le ha poi consegnate alle cure dei volontari della Protezione Animali a Savona.

E’ possibile che siano fuggite ad un allevatore o amatore della specie ma non si esclude che siano state utilizzate per allietare, si fa per dire, un matrimonio.

Si tratta infatti di animali considerati sacri in diverse culture e quindi liberati in occasione di funzioni religiose e matrimoni; se però non sono correttamente addestrate “al ritorno” non rientrano alla colombaia; è però una procedura abbastanza complessa ed impegnativa e non tutti i fornitori del servizio di “lancio delle colombe”, visto il costo non elevato delle stesse, ritengono poco economico addestrarle al ritorno, preferendo perderle.

I due volatili, molto affettuosi, che vivono circa 8-10 anni, saranno affidati a persone che possano dimostrare di poterle amare e custodire in modo adeguato; gli interessati possono vederle presso la sede di Savona dell’Enpa, in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.