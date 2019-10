Dragon 90th Anniversary Regatta powered: comincia la festa

Oggi alle 12 le prime sfide tra i Dragoni

Ieri la cerimonia di apertura

Si è svolta ieri pomeriggio nel villaggio regata antistante lo Yacht Club Sanremo la cerimonia di apertura della Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark, appuntamento clou della vela internazionale in Italia.

I 162 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, si sono dati appuntamento per il primo atto della manifestazione che è intesa come una vera e propria festa in onore del Dragone, in programma dal 6 all’11 ottobre con un calendario ricco sia di prove in mare che di eventi sociali a terra per celebrare la barca nata 90 anni fa e protagonista fin d’allora sui più importanti campi di regata, Giochi Olimpici inclusi.

“Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare questo evento che è molto più di una semplice regata. E’ una vera festa in onore di una barca he ha fatto, e continua a fare, la storia della vela. Diamo il nostro più caldo benvenuto agli oltre 160 equipaggi provenienti da tutto il mondo a Sanremo.” Ha dichiarato il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli.

Il presidente della classe internazionale, il russo Vasiliy Senatorov, che correrà a bordo del suo Dragone Dragon RUS34 “To Be Continued” ha detto invece di non vedere l’ora di poter scendere in acqua con una flotta così numerosa e composita. “Arrivando a Sanremo ho percepito un’aria di festa. Ci sono quasi tutti i velisti della classe, e l’atmosfera è molto simpatica e famigliare. Ci aspettiamo tutti una celebrazione memorabile. Buon compleanno Dragone!”

I Dragoni inizieranno a sfidarsi da oggi con il primo segnale preparatorio previsto per le ore 12 e, possibilmente due prove.

La flotta verrà divisa in due gruppi, con i primi 30 equipaggi del ranking mondiale suddivisi fra i due gruppi, che disputeranno un massimo di 4 regate di qualificazione alla fase finale. La prima metà dei qualificati sarà inclusa nella flotta Gold e la seconda metà nella flotta Silver, ed entrambe disputeranno la fase finale.

Tuttavia, data la particolarità dell’evento, verranno anche definiti speciali gruppi e classifiche, come quelle riservate agli equipaggi femminili, agli Junior per skipper sotto i 30 anni, ai Master over 65, ai team familiari e alla categoria dei Champion of the Champions, i veri assi del Dragone.

Mercoledì 9 ottobre, inoltre, tutti gli oltre 160 team parteciperanno alla 90th Anniversary Grand Celebration Race, corsa su un unico percorso per tutte le barche.

Il main sponsor della manifestazione Paul&Shark, che ha creato una speciale piccola collezione ad hoc con il logo della regata, ha espresso grande soddisfazione per essere ancora una volta, come fa ormai da molti anni, a fianco dello Yacht Club Sanremo e della classe Dragone.

La manifestazione gode del supporto, oltre che degli enti e partner istituzionali dello Yacht Club Sanremo, anche dello sponsor principale Paul&Shark e di Brugge Zot, Glenfiddich, Yanmar, OneSquare, Amer Yachts.

Per il programma completo, l’elenco degli iscritti e altre informazioni si può visitare il sito internet dedicato.