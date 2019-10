Pallanuoto, A1M: i risultati della prima giornata

Scatta il campionato dei campioni del mondo.

La prima giornata della A1 maschile, giunta alla 101esima edizione, si apre con il pareggio rocambolesco tra Canottieri Napoli e Rari Nantes Savona.

Rimpianti per i biancorossi di Angelini avanti 7-5 dopo tre quarti di gara e 8-6 con Campopiano dopo quattro minuti dell’ultimo tempo; poi la rimonta dei giallorossi con i gol di Esposito e Borrelli che a un minuto dalla fine fissa il definitivo 8-8. Spettacolare anche la vittoria dell’Ortigia con il Quinto, maturata a quattro secondi dal fischio finale. Liguri avanti per oltre 3/4 di gara, tripletta pesante del genovese Marco Mugnaini, ma quando il successo degli ospiti sembra vicino, Giacoppo e Gallo pareggiano e lo stesso Gallo, a quattro secondi dalla sirena, realizza su rigore il gol vittoria. Gara nervosa con tre espulsioni definitive per limite di falli a carico degli ospiti, cartellini gialli per i due allenatori e rossi per i digirenti accompagnatori.

Dieci giocatori di movimento a segno, con le triplette di Dobud, Di Fulvio e Fondelli, e tutte le azioni in inferiorità numerica difese per i campioni d’Italia della Pro Recco che passa 21-3 in casa della RN Florentia. Facile successo esterno anche per l’AN Brescia che supera 13-4 la neo promossa Campolongo Hospital RN Salerno; lombardi trascinati dai sei gol di un superbo Giacomo Cannella e dalla tripletta di Nikolaidis.

Soffre ma vince 10-9 a Palermo in casa della Telimar la Sport Management. I mastini conducono 10-6 nell’ultimo periodo; poi il ritorno dei siciliani che con tre squilli consecutivi di Migliaccio rientrano in scia, ma non hanno lo spunto per riequilibrare il punteggio negli ultimi quaranta secondi.

L’ambiziosa Pallanuoto Trieste di Daniele Bettini supera 13-11 la Lazio Nuoto. Antonucci ed Elphick (rigore) portano i biancocelesti sul 10-8 dopo tre tempi. Giuliani travolgenti nel quarto parziale: Gogov e Mezzarobba riequilibrano in punteggio (10-10); Vico, Panerai e ancora Mezzarobba producono lo strappo decisivo (13-10) e indirizza definitivamente il match.

A1 maschile

1^ giornata – sabato 5 ottobre

Canottieri Napoli-RN Savona 8-8

CC Ortigia-Iren Genova Quinto 7-6

Telimar-Sport Management 9-10

Campolongo Hospital RN Salerno-AN Brescia 4-13

Pallanuoto Trieste-Lazio Nuoto 13-11

RN Florentia-Pro Recco 3-21

Roma Nuoto-CN Posillipo 13-12 – trasmessa su Waterpolo Channel