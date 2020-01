Doppio appuntamento “fuori pista” ad Artesina

Dopo gli entusiasmanti allenamenti in pista della Nazionale femminile di mercoledì e giovedì, con l’abbraccio dell’intera stazione alle stelle azzurre in gara nel week end al Sestriere per la Coppa del Mondo, domenica Artesina presenta un doppio appuntamento per gli appassionati della neve fuori pista.

Sulla Piazza di Artesina sarà allestito, dalle 10 alle 16, il Freeride Village, il villaggio tecnico interamente dedicato a chi vuole avvicinarsi o approfondire questa affascinante disciplina sempre più in voga negli ultimi anni anche sulle nostre vette. Verranno illustrati i materiali da utilizzare, l’importanza delle dotazioni di sicurezza, le tecniche e la condotta da tenere non solo in neve fresca, ma nell’esercizio dello sci fuori pista con qualsiasi tipo di innevamento. Da sottolineare che mancano meno di due mesi all’Artesina Freeride Fest in programma il 14 e 15 marzo sulle nevi di Artesina.

Al Pian della Turra, dalle 10 alle 16.30, torna la giornata nazionale Sicuri con la Neve, organizzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, nel corso della quale si terranno esercitazioni sulla valutazione del pericolo valanghe, prove di ricerca con Artva, prove di sondaggio e movimentazione con ramponi. Nel corso della giornata il team del Soccorso Alpino presenterà la Winter Rescue Race 2020, prima edizione del Raduno Internazionale del Soccorso Alpino Internazionale che si terrà sempre ad Artesina il 6 e il 7 marzo 2020.