Dopo richiesta chiusura viadotto, M5S in marcia contro discarica Volpara

“Siamo in corteo con i cittadini per protestare contro il grave degrado ambientale del quartiere con partenza dai giardini delle Gavette per raggiungere il sito della Volpara. I cittadini giustamente dicono basta alla puzza costante e alle polveri causate dalle tonnellate di spazzatura portate quotidianamente alla Volpara, la discarica dei rifiuti di Genova e Città Metropolitana”.

Lo hanno dichiarato ieri la capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari.

A12, vola giù tubazione 3 metri. M5S: aspettare è criminale, chiudere viadotto Bisagno

“Alle criticità ambientali – hanno aggiunto – della discarica si sommano poi il degrado del viadotto autostradale Bisagno, i disagi causati dai forni crematori del cimitero di Staglieno e la rimessa Gavette AMT.

Marciamo compatti per salvaguardare la salute: insieme, in corteo, per chiedere azioni mirate per una politica ambientale che ponga il cittadino al centro.

Chiediamo sicurezza per chi vive sotto il viadotto delle Gavette. E salute e salubrità ambientale: basta discariche in pieno centro urbano”.