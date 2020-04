Dopo il 4 maggio il mercato tornerà ad Albenga

Albenga. Tornano sia il mercato settimanale (naturalmente solo per la parte alimentare come da disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020) che riprenderà mercoledì 6 maggio, che il mercato dei produttori (4 maggio).

Invece che trovarsi nel centro di Piazza del Popolo sarà temporaneamente spostato nel controviale di Piazza del Popolo (lato ex ospedale).

La decisione è stata presa dopo un attento confronto tra Amministrazione, rappresentanti dei venditori ambulanti e l’Ufficio Commercio del Comune di Albenga.

Al fine di attenersi alle norme relative al distanziamento sociale i commercianti si sono presi l’impegno di monitorare e contingentare gli accessi alle aree mercatali garantendo il mantenimento delle distanze minime di sicurezza.

Afferma l’assessore al commercio Mauro Vannucci: “In accordo con le associazioni di categoria abbiamo studiato un posizionamento dei banchi alimentari idoneo a garantire il distanziamento sociale. Il mercato settimanale sarà riaperto, come da disposizioni, per la parte alimentare che è posizionata in via XXV Aprile, mentre il mercatino dei produttori si terrà nel controviale di Piazza del Popolo lato ex ospedale. Attraverso i nostri uffici tecnici e la preziosa collaborazione della polizia locale di Albenga abbiamo studiato la soluzione migliore per poter far tornare il mercato nella nostra città e, al contempo garantire le norme di sicurezza”.

“Seppure con estrema prudenza, questo è un piccolo passo in avanti per riattivare le attività commerciali. La nostra Amministrazione si è sempre posta come obiettivo di stare a fianco di tutte le attività produttive cercando di risolvere insieme e in collaborazione con le associazioni di categoria ogni problema sia dal punto di vista sanitario che economico” spiega l’Assessore Vannucci. Ricordiamo a tal proposito che il Comune di Albenga, dopo l’annullamento della rata Cosap per il trimestre marzo-aprile-maggio, sta valutando la possibilità di permettere alle attività che occupano suolo pubblico di ampliare lo spazio occupato senza alcun aumento sulla tassazione e alle attività che non occupano in questo momento suolo pubblico di poterlo fare, tutto questo anche in aree non direttamente prospicienti la propria attività.

Conclude l’assessore Vannucci: “Ricordiamo che sono sempre in vigore le norme relative al distanziamento sociale e che, come avviene all’interno delle attività commerciali, per ragioni di opportunità e sicurezza, anche al mercato è opportuno l’uso della mascherina”.