Donne della Federcaccia fanno colletta e donano ventilatore polmonare al S. Martino

“E’ in consegna un ventilatore polmonare che il Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia ha donato all’Ospedale. L’acquisto dell’apparecchiatura e dei numerosi accessori che la completano (per il valore di circa 12.000 euro) è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi pubblicata sui social network”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili della direzione sanitari del Pliclinico San Martino, che hanno fatto anche il punto sulla situazione del Policlinico di Genova.

“Ad ora – hanno spiegato – sono 35 (2 sono stati appoggiati sulla nave) i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 5 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 81 al Padiglione 12, 25 al 5° piano della palazzina laboratori, 41 quelli al piano terra e al 1° piano del Pronto Soccorso.

Confermati i due percorsi separati al Pronto Soccorso, uno per pazienti Covid e uno per pazienti con altre patologie. Al fine di evitare la permanenza di pazienti in Covid in aree considerate a rischio, dopo la visita seguita al tradizionale triage, i pazienti vengono trasferiti direttamente nei reparti attinenti all’eventuale patologia riscontrata.

L’esperienza dei medici e degli infermieri operativi presso il 5° piano del padiglione Maragliano (Neuro-riabilitazione del prof. Trompetto) nella gestione di pazienti anziani con plurime patologie, ha spinto la Direzione Sanitaria a destinare i degenti dell’area in altri locali del medesimo padiglione e dunque a spostare i professionisti operativi in esso presso il 5° piano dei nuovi laboratori (oggi Covid) a sostegno dei colleghi sul campo.

Su 317 tamponi effettuati dalla Medicina del Lavoro diretta dal dottor Copello su medici, infermieri e operatori socio sanitari in struttura ad ora, con alcuni referti in attesa, sono risultati positivi in appena 17.

Il repentino abbassamento delle temperature, ha spinto la Direzione a contattare la Protezione Civile, che sta provvedendo a consegnare coperte termiche e termosifoni a olio per riscaldare l’area della tenda Covid (in massima sicurezza), all’esterno del Pronto soccorso”.