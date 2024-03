Donna investita in via Archimede | Approfondimento

Si sa di più sul tragico investimento avvenuto ieri intorno alle 18.50 in via Archimede nel quartiere di Genova San Fruttuoso.

La donna investita, aveva 78 anni e si chiamava Lucia Durante ed attraversava la strada sulle strisce pedonali di via Archimede, angolo via Olivieri nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

La polizia locale non era riuscito subito ad identificarla in quanto non aveva con sé i documenti.

Sul posto è intervenuto anche il nucleo dell’Infortunistica che ha ricostruito il tragico evento.

La stava percorrendo sotto la pioggia l’attraversamento pedonale, forse per rientrare nella vicina abitazione, quando una Ford C-Max guidata da un 38enne, l’ha investita.

Poi l’intervento del 118 con il lungo tentativo di rianimarla.

Il conducente è stato sottoposto a test alcolemico con l’etilometro ed è risultato negativo e, in stato di shock, è stato accompagnato all’ospedale Galliera.

Nelle prossime ore verrà indagato per omicidio stradale.

Lucia Durante abitava in via Archimede insieme al marito.