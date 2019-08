Don Doglio discute Leonardo e Caravaggio a Varazze

Varazze, 21 e 28 Agosto

“Il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio Spiegati da Don Doglio”

“Il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio” il titolo delle due conversazioni in programma il 21 e il 28 Agosto a Varazze nel Giardino delle Boschine alle ore 21:00.

Il parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio sarà il relatore delle due serate promosse e volute dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della cittadina rivierasca

Con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero turismo e sport della diocesi di Savona-Noli.

“Le opere di Caravaggio – spiega Don Claudio Doglio in un’intervista al Letimbro – offrono innumerevoli spunti per argomentazioni di tipo evangelico, penso ad esempio alla Vocazione di San Matteo o al Riposo durante la fuga in Egitto oppure alla Madonna dei pellegrini”

“Tanto si potrà dire su genio di Leonardo – aggiunge Don Doglio – cercando collegamenti con la tradizione cristiana”

“Il pretesto – conclude – sarà usare le opere d’arte per parlare del Vangelo”

“Siamo orgogliosi di avere come parrocco una figura così importante – afferma il Sindaco Alessandro Bozzano – che attraverso la sua immensa cultura spiega il Vangelo, parlando di due grandi artisti Leonardo e Caravaggio. Invito la cittadinanza a intervenire a queste due importanti serate.

Biografia

Don Claudio Doglio è nato a Savona il 18 marzo 1959.

Ha frequentato il Liceo Classico di Savona e si è laureato in Lettere Classiche all’Università statale di Genova nel 1982 con una tesi sulle antiche traduzioni greche e latine del Salmo 109 (110).

È entrato nel Seminario diocesano di Savona nel 1980 e, dopo aver frequentato il corso teologico, è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1985.

Ha continuato gli studi a Roma come alunno del Pontificio Seminario Lombardo; presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito la Licenza in Teologia nel 1987 e, l’anno seguente, all’Istituto Biblico ha ottenuto la Licenza in Scienze Bibliche; nel 2002 con una dissertazione sulla risurrezione di Cristo e dei cristiani nell’Apocalisse ha conseguito (summa cum laude) il dottorato in Teologia biblica presso la Gregoriana.

Nella Diocesi di Savona ha svolto il ministero di vice–rettore del Seminario Vescovile, direttore della Biblioteca, aiuto pastorale nella parrocchia N.S. Stella Maris in Albisola, segretario del Consiglio Presbiterale Diocesano e responsabile per l’aggiornamento del Clero. Dal 2002 a 2005 è stato Rettore del Seminario Diocesano di Savona e Vicario episcopale per l’Annuncio; attualmente ricopre l’incarico di direttore dell’ufficio catechistico diocesano, essendo anche membro dell’Apostolato Biblico nazionale.

Dall’anno accademico 1988-89 è docente ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nella sezione parallela di Genova; dal 2006 anche presso la sede centrale di Milano. Tiene i corsi di lingua ebraica e di greco biblico; insegna esegesi biblica dell’Antico e Nuovo Testamento, in particolare l’Opera Giovannea. Dal 2002 è condirettore e redattore della rivista “Parole di Vita”, bimestrale dell’Associazione Biblica Italiana, per cui ha scritto numerosi contributi.

Ha pubblicato diversi articoli e studi biblici, in particolare sull’apocalittica e l’Apocalisse di Giovanni.

Dal 4 dicembre 2011 è parroco della parrocchia di Sant’Ambrogio a Varazze (SV), dove è anche moderatore dell’unità pastorale Sant’Ambrogio e Santi Nazario e Celso.

Claudio Doglio insegna

presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano:

Esegesi di Giovanni al Ciclo Istituzionale

Corsi monografici di Teologia Biblica NT (soprattutto su Giovanni e Apocalisse) nel Ciclo di Specializzazione

presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Genova:

Introduzione ed Esegesi dell’Antico e del Nuovo Testamento al Ciclo Istituzionale

presso l’ISSR di Chiavari:

Introduzione all’Antico e al Nuovo Testamento

È Coordinatore di redazione della Rivista “Parole di vita” (bimestrale dell’ABI).

È membro della redazione della “Rivista di Pastorale Liturgica”.

Collabora abitualmente con le Riviste: “Servizio della Parola” e “Temi di predicazione”.

Cura per l’EMP la Collana “Parole di vita” e per l’ElleDiCi la nuova collana “Graphé” di prossima pubblicazione.