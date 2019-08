Finale-Savona 2-2, bel test nel derby savonese del Borel

Ieri pomeriggio altro test importante per il Savona sul campo del Finale.

Una giornata in cui Mister Siciliano ha avuto altre risposte dopo 20 giorni di preparazione.

Con il Finale un risultato arrivato grazie ad una buona prestazione dove i gol dei padroni di casa sono arrivati solo su rigori, al Savona ne mancano almeno 2 negati dal Direttore di gara.

1° Tempo

Dopo una fase di studio delle due squadre un’infilata dei padroni di casa permette ai giallorossi di guadagnare un rigore che al 17° realizza Vittori.

Passano appena 2 minuti e Vita finisce a terra in area, per l’arbitro è rigore, sul dischetto va Disabato che trasforma.

Al 37° ci prova il Fianle ma Vettorel respinge.

Contropiede del Savona con Tipoli per Buratto che serve Vita ma il portiere respinge, arriva Bacigalupo ma il suo tiro termina fuori.

Il raddoppio del Savona al 41° con Tripoli che in contropiede trasforma con uno splendido pallonetto.

2° Tempo

Bella combinazione all’8° minuto Disabato-Buratto cross per Vita che rimette in mezzo per Tripoli che di testa non centra il bersaglio.

Al 17° minuto ancora rigore per il Finale che porta il risultato sul 2-2.

Due occasioni importanti per Tognoni e Canalini che per poco al 23° e al 25° non c’entrano il bersaglio.

Termina in pareggio 2-2 il match, domani allenamento pomeridiano a Cairo.