Domenica Park Genova sfida Prato, in palio l’A1 femminile

Domenica prossima il Park Tennis Genova affronta il TC Prato nel match d’andata della finale playoff del campionato di serie A2 femminile. Sui campi di via Zara, la sfida più importante del 2023 per le ragazze del capitano Giorgia Buchanan in attesa del ritorno programma 7 giorni dopo in terra toscana.

Il Park arriva all’ultimo atto di questo torneo dopo il terzo posto nel suo girone e la successiva, larghissima, vittoria maturata in casa del TC Catania. Un 3-0 garantito dalle ottime prestazioni di Lucrezia Musetti, Daria Semenjstaia e Cristiana Ferrando. Tre assi calati anche sul tavolo di Prato 2 settimane prima, in casa della squadra leader del girone, che opponeva Beatrice Ricci, Viola Turini e Matilde Senesi. Proprio il vincente 3-1 ottenuto in casa delle toscane consentiva alle gialloblù di ottenere il pass per Catania. Ora di nuovo Prato, una formazione di grandissima tradizione sei volte campione d’Italia, 5 negli ultimi 10 anni (2013, 2015, 2016, 2017, 2019).

Questo il pensiero del capitano Giorgia Buchanan: “Le ragazze sono carichissime, perché la vittoria di Catania ci ha trasmesso una grande fiducia. Non saranno giornate facili contro Prato, squadra veramente forte. Quando abbiamo vinto in casa loro, non potevano disporre della straniera che, sono certa, dovremo affrontare in questa doppia sfida. Siamo unite e coese, questo può far la differenza e spesso verdetti che appaiono scontati possono esser stravolti da altri fattori. Spero che i nostri soci, in casa, possano darci una grande mano in modo da poter andare a Prato con un buon risultato. Le ragazze, io, lo staff e la dirigenza: tutti quanti siamo uniti dal grande sogno della promozione in A1”.