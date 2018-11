SAVONA. 19 nov. La stagione autunnale del Teatro dell’ Opera Giocosa di Savona proseguirà domenica mattina con la rassegna di concerti aperitivo “Musica in Comune”, organizzata in collaborazione con il Comune di Savona e curata da Loris Orlando.

Andrà in scena infatti una deliziosa operina comica dal titolo “Il maestro e le cantanti”. Si tratta di una geniale trovata di Lauro Rossi e Alberto Cara, con testi di Matteo Peirone, che la interpreta insieme a Linda Campanella.

La musica sarà eseguita da l’Ensemble del Teatro dell’ Opera Giocosa, diretto dal Maestro Massimiliano Piccioli, in una produzione originale del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona.

L’ appuntamento per gli appassionati della musica è per le ore 11, atrio del palazzo comunale (i biglietti si potranno acquistare direttamente presso lo stesso atrio, a partire dalle ore 10 e 15) dove andrà in scena l’ opera che vede protagonisti due valenti, amatissimi e conosciutissimi cantanti Matteo Peirone (basso) e Linda Campanella (soprano).

“Il maestro e le cantanti” descrive le colorite lezioni di canto che uno stravagante “vocal-coach” di metà Ottocento, il maestro Biscroma Sincopata, tiene nel suo studio a tre altrettanto stravaganti cantanti o aspiranti tali: la spagnola Dolores Depanza, l’italo-tedesca Isolde Koloratür e la veneziana Bice Michielin. Una deliziosa operina nella quale le situazioni comiche ed imbarazzanti, si mescolano a buona musica ed a consigli tecnici opinabili, attraverso scale, arzigogoli e virtuosismi più o meno azzeccati.

La Stagione dell’Opera Giocosa, diretta da Giovanni Di Stefano, è stata realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Liguria, Assessorato alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e culturali, il sostegno di Fondazione De Mari, Unione Industriali di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, la sponsorizzazione di Coop Liguria, Costa Crociere, Banco di Sardegna.

Il ciclo “Musica in Comune”, fortemente voluto dal sindaco Ilaria Caprioglio, è sostenuto da Lions Club Savona Priamar e Associazione Alpha. L’iniziativa si avvale della collaborazione di alcuni esercizi selezionati, Panificio Allemanni, Condotta Slowfood, Degustibus, Retrobottega, Suavis, Chinotto nella Rete e Vio Enoteca.

CLAUDIO ALMANZI