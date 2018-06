Domenica a Ceriale ritorna il Miglio Marino

SAVONA. 13 GIUG. Organizzato dalla Lega Navale sezione di Ceriale torna anche quest’anno il Miglio Marino. La gara, che è in programma domenica ed è legata al Progetto che riguarda la Candidatura del pesto ligure al mortaio come patrimonio mondiale UNESCO, è alla seconda edizione.

L’ appuntamento è per le ore 8 e 20 (lungomare Diaz, zona Pineta, dalla sede della LNI) per la registrazione e la punzonatura dei concorrenti.

“La competizione si articolerà in 5 gare- ci ha spiegato il presidente Marco Claveri- Oltre al classico Miglio Marino, un tipo di competizione che si svolge con successo in parecchi porti e marine, su di un percorso di 1.852 metri, ci saranno anche la gara sulle due miglia, la combinata corta, di mezzo miglio più un miglio, quella lunga, di un miglio più due miglia e del mezzo miglio, che è invece riservata a coloro che vogliono gareggiare sul percorso di soli 926 metri. Ci auguriamo che anche l’ edizione di quest’anno riscuota il successo di quella passata quando abbiamo avuto più di cento partecipanti. Siamo fiduciosi in quanto le gare di questo tipo stanno ottenendo negli ultimi anni grande successo in tutta la Riviera di Ponente”.

I non tesserati potranno gareggiare solo in due competizioni: il Mezzo Miglio ed il Miglio marino.

Gli organizzatori hanno preparato già 150 pacchi gara sperando di superare il numero dell’anno scorso (poco più di 100 concorrenti).

La prima partenza verrà data alle ore 9 e 30, dalla zona della Pineta sul Lungomare Diaz.

Lo scorso anno si era imposto Dario Cacciamani che aveva preceduto Ivan Cappelli e Gabriele Rossello. In campo femminile il successo invece era arriso ad Alessandra Biscotti.

Nell’ altra competizione, quella sul mezzo miglio marino aveva visto imporsi Ivan Cappelli, davanti a Ruben Cacciamani e Gaia Lamperti che si era aggiudicata la gara femminile.

Per iscriversi quest’anno, o per avere maggiori informazioni sull’ evento, è possibile contattare la segreteria della Lega Navale Italiana, sezione di Ceriale, dalle 9 alle 12, telefonando ai numeri 0182990809 (Marilena)- 3384434545 (Marco)– 3498377031 (Fabrizio), oppure inviando una e mail all’ indirizzo di posta elettronica migliocerialeselni@gmail

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, la Regione Liguria, l’ Associazione “Nuoto in mare”, l’ Associazione Bagni Marini, la Croce Rossa Italiana- sezione di Ceriale, OK ceriale, l’ Avis Ceriale, la Pro Loco Ceriale e la Protezione Civile- sezione di Ceriale. Numerosi gli sponsor che sostengono l’ evento. Fra questi: Cressi, Raviolificio San Giorgio di Ceriale, Decathlon di Albenga, Parco Acquatico le Caravelle di Ceriale, Italiana Assicurazioni di Albenga, Mambrin Pasticceria, Azienda Floricola Losno di Vendone e Albenga, Frantoio Aldo Armato di Alassio, H Bar di Ceriale e Arti Grafiche Pozzi di Alassio.

CLAUDIO ALMANZI