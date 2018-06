Nautica, al via questa mattina a Rapallo il Satec 2018

Al via questa mattina a Rapallo, presso il Centro Congressi Excelsior Palace Hotel, organizzato da Ucina, la Convention Satec 2018.

Alla base il convegno “Scenari economici, una rotta per la nautica”.

Si parlerà di prospettive per il mercato nazionale ed estero per arrivare ai programmi di investimenti sostenuti dall’Unione Europea su misura per le aziende della filiera nautica. Di sviluppo del grande yachting per giungere alla locazione nella piccola nautica e al rilancio del leasing nautico.

Un panel di esperienze che spaziano nella filiera per cogliere tutte le opportunità per le aziende del settore.

all’incontro parteciperanno oltre a Carla Demaria, presidente di Ucina, Mauro Coletta, direttore generale ministero Infrastrutture e Trasporti; Enrico Duranti, presidente Assilea Associazione Italiana Leasing; Paolo Ghinolfi, Ad Sifà, Gruppo BPER; Alex Mazzoni, Ad SOS Yachting; Andrea Bianchi, direttore Area Politiche Industriali di Confindustria; Alessandro Plateroti, vice Direttore Sole24Ore; Andrea Benveduti, assessore Sviluppo Economico Regione Liguria; il sindaco di Genova Marco Bucci ed Elisabetta Lai, assessore Città di Rapallo.