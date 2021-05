Domenica 9 maggio, la Pro Loco di Apparizione organizza un trekking

Attraversando il Monte Becco, Monte Bado e Croce dei Fo’

La Pro Loco di Apparizione organizza, per domenica 9 maggio, una gita, un percorso storico naturalista, camminando tra antichi ruderi, salendo lungo creste, scendendo su colli, tra narcisi e cavallini selvaggi attraversando il Monte Becco, Monte Bado e Croce dei Fo’ in compagnia del fotografo naturalista Giuliano Lo Pinto.

Iscrizione può essere effettuata scrivendo all’ indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la nostra Sede, entro venerdì 7 maggio alle ore 12. La quota di partecipazione è a offerta libera.

L’appuntamento è per le ore 09.30 presso il Parcheggio del Punto Panoramico Trequa, Statale Monte Fasce SP 67 in direzione Uscio da Genova a circa a 20 min di auto da Apparizione (agli iscritti verranno forniti maggiori dettagli), mentre il rientro è previsto nei pressi del parcheggio per le ore 17.00/17.30.

Approfondimento del trekking

La durata della camminata, escluse le soste, p di circa 5,00 ore su un’estensione di circa 14 chilometri ed un dislivello totale di circa 450 metri. Livello: E (Escursionistico impegnativo).

Con una passeggiata che inizierà dal “nuovo” percorso Colombiano arriveremo a Case Becco, per un irto sentiero raggiungeremo il Monte Becco per poi scendere e risalire sul Monte Bado, scendere ancora a Colle Bado e a Sant’Alberto di Bargagli per poi salire nuovamente a Croce dei Fo’ da dove torneremo a Case Becco e al parcheggio.

Panorami mozzafiato, distese di narcisi, il branco di cavallini selvaggi che staziona nella zona ci daranno l’opportunità di vivere in compagnia di Giuliano Lo Pinto, profondo conoscitore del nostro territorio e fotografo naturalista, una giornata completamente immersi nella natura più incontaminata, riservandoci anche un’interessante sorpresa storica.

Cosa portare

Curiosità, voglia di stare in compagnia e godersi la Natura. Sono necessarie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco e un’abbondante riserva idrica.

Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all’iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e dell’ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.