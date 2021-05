Verona-Spezia, formazione: Chabot al centro della difesa

Nel 34° turno della Serie A Tim le Aquile di mister Vincenzo Italiano sono di scena in trasferta, allo stadio “Marcantonio Bentegodi”, per affrontare i padroni di casa dell’Hellas Verona.

Per l’occasione, il tecnico aquilotto opta come sempre per il 4-3-3, che vedrà Ivan Provedel a protezione dei pali, col quartetto difensivo composto da Vignali e Marchizza sulle fasce, mentre la coppia di centrali sarà Chabot-Ismajli. A centrocampo, torna dal primo minuto Ricci in regia, coadiuvato dalle mezzali Estevez e capitan Maggiore; in attacco, spazio al tridente Verde-Nzola-Gyasi.