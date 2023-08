Martedì 22 agosto alle 21.30, divertimento per bimbi e famiglie a Bordilandia Park, sul lungomare di Bordighera in P.le Mediterraneo

In programma lo spettacolo “Magie d’Oriente” con il mago Onireves, perfetto per un pubblico di tutte le età. Onireves porta nei suoi bauli più di quarant’anni di storia attraversando le piazze e i palchi di tutta Italia, in una veste eterogenea e sempre in grado di stupire e coinvolgere il pubblico. Dalle sue mani prendono vita numeri di prestigio che incantano grandi e piccini e nei suoi spettacoli dà dimostrazione senza esitazioni di audaci prove di fachirismo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso, mentre cammina sui chiodi e sui vetri.

Le serate di animazione di Bordilandia Park proseguono martedì 29 agosto, sempre alle 21.30, con lo spettacolo Bizzarri Equilibri di Lello Clown. Bordilandia Park è aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino al 9 settembre 2023.

Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia.