Domenica 15 aprile la Mezza maratona di Genova

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Peralto Genova organizza il 15 Aprile 2018 la 14° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di Genova” gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097.

Le gare. La Mezza di Genova Costa Crociere (21,097 Km) ormai affermata a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti parte dal Porto Antico di Genova alle ore 9,30. Il percorso si snoda nel centro storico di Genova, che raccoglie alcuni tesori artistici. Superato il centro storico si arriva in piazza De Ferrari, il centro della città moderna, con il Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, e si scende lungo l’ottocentesca via XX Settembre verso il mare. Raggiunta la litoranea si corre verso levante sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Da essa si gode una vista panoramica unica sul porto di Genova, con l’elegante Stazione marittima, sul centro storico e sulle alture che incorniciano la città. Si percorre tutta sino a raggiungere Sampierdarena, per rientrare in sopraelevata e tornare al Porto Antico dov’è previsto l’arrivo.

La Corri Genova Ventura percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,40) ed arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città.

La Family Latte Oro & Dog Run Genova Vet la camminata aperta a tutti, adulti, bambini e agli amanti del proprio cane! Lunga circa 3.5 km percorre il famoso centro storico di Genova risalendo per i caratteristici carrugi liguri per poi ridiscendere al mare. Partenza ore 10,00.

“Un grande manifestazione che coinvolge tutta Genova con un Villagio Eventi nel cuore della città – dichiara Mauro Semonella Presidente dell’ASD Podistica Peralto – quindi non solo una gara podistica di livello internazionale con uno dei percorsi più belli al mondo. Partenza ed arrivo al Porto Antico cuore pulsante della città, attraversamento del più grande centro storico europeo, per non parlare dell’emozione di correre sulla sopraelevata: quasi come essere su un trenino panoramico per godere di tutte le bellezze della città.”

Attualmente è ancora possibile fare solo l’iscrizione diretta presso lo stand La Mezza di Genova al Villaggio Eventi in Piazza De Ferrari a Genova, sabato 14 Aprile dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Il pettorale con il chip incorporato usa e getta e il pacco gara potranno essere ritirati:

Sabato 14 Aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 presso lo Stand in Piazza De Ferrari a Genova

Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso Lo Stand in Piazza Caricamento al Porto Antico (davanti all’Acquario di Genova)

Le partenze. La Mezza di Genova alle ore 9.30. Corri Genova ore 9.40 e Family & Dog Run ore 10.00.

Quest’anno accompagneranno la Mezza Maratona di Genova le associazioni Onlus: Il Porto dei Piccoli, Lilt sezione di Genova, Rare partners ormai veterane dell’evento a cui si aggiunge la new entry Trillargento.

Secondo le nuove regole federali, possono partecipare alla mezza maratona solo gli atleti tesserati FIDAL o in possesso di Run Card Fidal.

RUNCARD permette la partecipazione alle gare agonistiche indette sotto l’egida della Federazione, agli atleti non tesserati (tessera RUNCARD) e agli atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la Federazione (tessera RUNCARD EPS). Durata annuale. (Per tutte le informazioni consultare il sito www.runcard.com).

Per tutti gli atleti non tesserati, italiani e stranieri che vogliono iscriversi direttamente presso lo stand presente nel Villaggio Eventi in Piazza De Ferrari, La Mezza di Genova ha stipulato un accordo con FIDAL RUNCARD per il tesseramento con la Runcard Fidal e l’iscrizione alla Mezza maratona Internazionale di Genova 2018 ad un prezzo convenzionato, dietro presentazione del certificato di idoneita’ all’attività sportiva agonistica per atletica leggera in corso di validità alla data al 15 aprile 2018. Fatto salvo la disponibilità ancora di pettorali.

Alla Mezza di Genova si può scegliere a che ritmo correre e decidere in che tempo percorrere la Mezza ed individuare i ragazzi Pacemaker con il palloncino del colore corrispondente e seguirli per tutti i 21 km raggiungendo così l’obiettivo prescelto. Sei colori differenti per una percorrenza di: 1h24′ – 1h30′- 1h38′- 1h45′ – 1h50′ – 2h.

Per la CorriGenova saranno presenti Pacemaker riconoscibili dall’abbigliamento e segnalati da appositi palloncini, per terminare la gara in 1h00.

Alla Mezza Maratona di Genova la Podistica Peralto “corre” in controtendenza, ha scelto di non invitare “Top runners” che solitamente fanno corsa a sè per stabilire il proprio primato.

La mezza maratona comprende anche degli eventi collaterali. Lungo tutto il percorso della corsa musica ed intrattenimento del vivo.

In particolar ein piazza Della Meridiana: Gruppo cantanti di Andrea Porta e Tommaso Bertolini; corso Italia (Circolo Motonautica): Aerofunk con esibizione di Hip hop; corso Italia (Ristorante Punta Vagno): Spazio Danza esibizione latino americano; corso Italia (Squash): Esibizione Tango Argentino scuola Sergio Chiaverini; Sopraelevata (svincolo Porto Antico) Elio Ghelli concerto di cornamusa e Porto Antico (ingresso) Gruppo suonatori Tamburi

In Piazza De Ferrari, il Villaggio Sponsor con stand tecnici, sponsor e il punto iscrizione e ritiro pacchi gara.

Sul Palco anche programma Fitness a cura di Virgin Active

Il Programma:

Sabato 14 aprile

ore 13,00 Animazione a cura di Virgin Active e “Ventura”

ore 17,30 Manifestazione di presentazione di Euroflora animata da Gianni Rossi

ore 20,30 Concerto “Orchestra Trillargento”

ore 21,00 Gianni Rossi Festa MdG con “Genova canta”

Domenica 15 aprile

ore 13,00 Conferenza “ Liguria da aMare.Ponente nel blu:dai fondali dell’isola Gallinara alle gorgonie di XXmiglia.Un viaggio alla scoperta delle bellezze marine del ponente ligure.” A cura di Asd InforMare

In Piazza Caricamento:

Sabato 14 aprile :

ore 10,00 Street soccer

ore 11,00 Fitness Soccer a cura di Asd Free-Style

ore 15,00 Animazione Virgin Active dedicata ai bambini

ore 17,00 Fitness soccer a cura di Asd Free-Style

Domenica 15 aprile:

ore 11,00 Festa finale Family Run con ristoro: suona il gruppo “Arte e Parte” cover band di Fabrizio De Andrè con animazione Gianni Rossi

Animazione Virgin Active.